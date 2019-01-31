Ученые: древние люди ели птиц и белок

Ученые из немецкого Института истории человечества имени Макса Планка доказали, что неандертальцы охотились на птиц и белок. Люди думают, что они были глупы, поэтому охотились только лишь на крупную добычу.

Специалисты доказали, что Homo Sapiens охотились и на мелких животных: птицы, предки землероек, рептилии. Были найдены останки животных, чей возраст около 45 тысяч лет. На их костях нашли следы человеческих укусов, а так же некое орудие из клюва птицы, примотанной к деревянной рукоятке.

В рамках научного эксперимента “Правда о наших предках” с помощью новейших технологий ученым удалось найти нечто интересное. 15 января 2019 года немецкие антропологи Михаэль Рихард и Ральф Шмиц предоставили факты о более высоком развитие неандертальцев.

Раскопки проходили в регионе, который находится за Северным полярным кругом. Ведь по мнению ученых, именно там можно изучить много неизведанного. Исследования делали для того, чтобы человечество знало всю правду, многие скрывают факты. Немецкие ученые хотят открыть жителям планеты то, что было на самом деле.