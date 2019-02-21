Ученые пришли к выводу, что поющие дуэтом птицы «думают» одинаково

Согласно исследованиям немецких ученых, изучавших пение дуэтом у ткачиковых воробьев, птицы показывают удивительную синхронность во время своего совместного пения.

Немецкие исследователи пришли к выводу, что поющие дуэтом птицы «думают» одинаково. По их мнению, когда две птицы начинают одновременно петь, то в этот момент активность их мозга начинает синхронизироваться. Стоит отметить, что парное пение весьма редкое явление у птиц.

Ткачиковые воробьи Plocepasser mahali являются счастливыми обладателями этого дара, а обитают они в южной и восточной части Африки. Сотрудники института орнитологии Общества имени Макса Планка рассказывают, что данный вид птиц живет небольшими общинами по 6-10 особей.

По словам ученых, у многих видов существует жесткая борьба за территорию, и ткачиковые воробьи также вовлечены в нее, поэтому для обозначения своей территории устраивают песенные представления. Вопрос касательно их слаженного и одновременного пения беспокоил исследователей достаточно долго. Однако, после анализа мозговой активности птиц посредством специальных имплантов ученым удалось найти ответ на этот вопрос. Ученые утверждают, что во время пения дуэтом мыслительные органы птиц будто сливаются воедино, образуя единый поток. Это объясняется синхронизацией нейронов, которые располагаются в мозгах разных птиц.