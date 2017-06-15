Ученые: животные задают вопросы и отвечают на них

Ученые распознали способ, которым пользуются животные и птицы для осмысленной коммуникации. Ученые надеются, что их эксперименты смогут в дальнейшем помочь расшифровать «язык» общения отдельных видов живых существ.

Группа ученых из университетов Шеффилда в Британии и Макса Планка в Германии сумели доказать, что животные используют ту же коммуникативную схему, что и люди. Они чередуют вопросы и ответы, меняясь при этом ролями задающего вопрос и отвечающего. Таким способом особи налаживают полноценное общение в виде диалога. При этом очень важным ученые называют такой фактор, как промежуток времени между «репликами». Чем это время короче, тем больше вероятность у «собеседников» понять друг друга. В результате исследований выяснилось, что киты затрачивают на понимание собеседника примерно 2 миллисекунды, птицы – около 50. При этом средний промежуток времени между репликами людей – около 200миллисекунд.

Исследователи уверены, что животные и птицы посылают друг другу осмысленные звуковые сигналы, обмениваясь информацией. Поэтому рассчитывают, что изучение коммуникативного поведения особей разных видов позволит в будущем приблизиться к расшифровке языков братьев наших меньших.