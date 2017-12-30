Учёные: Люди вызывают тревожность у кошек

Как выяснилось, у склонных к неврозам и депрессии людей животные чаще проявляют агрессию и более склонны к заболеваниям.

Британские учёные проанализировали анкеты 3 тыс. человек, в которые входили вопросы об эмоциональном состоянии хозяев и поведении их питомцев. Как выяснилось, у склонных к неврозам и депрессии людей животные чаще проявляют агрессию и более склонны к заболеваниям. Здоровые в психологическом плане люди странностей в поведении кошек не заметили. Впрочем, нельзя исключать и того, что тревожные хозяева могут оказаться просто мнительнее в вопросах, касающихся своих домашних любимцев. Вторым этапом исследования станет тщательная ветеринарная проверка кошек.