Ученые из Университета Инсбрука доказали, что любители горьких, соленых и острых вкусов чаще оказываются психопатами.

Австрийские исследователи, изучая вкусовые пристрастия группы людей, пришли к выводу, что у тех, кто любит горечь во вкусе, чаще развивается психопатия и нарциссизм. Часто эти люди любят выпить черный кофе, темный шоколад или тоник. Именно эти напитки имеют горький вкус.

В исследовании было задействовано 953 человека. Они оценивали по специальной шкале различные напитки и продовольственную продукцию. Затем отвечали на вопросы, которые позволяли дать оценку эмоциональной стабильности каждого участника исследования.

Люди с повышенной эмоциональностью оказались более чувствительны к горьким вкусам. Они также оказались склонны к нарциссизму и расстройствам психики.

Ранее уже было установлено, что к таким же заболеваниям склонны любителям соленой и острой пищи. По их мнению, через чур острый вкус еды с точки зрения эволюции должен предупреждать о несвежем характере еды, то есть продукт может оказаться потенциально опасен. А человек проявляющий интерес к таким вкусам выказывает ненормальное поведение.