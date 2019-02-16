Ученые: Кошки чаще собак подражают хозяевам

До этого считалось, что именно собака подражает поведению хозяина.

Ученые из Великобритании выяснили, что кошки намного чаще собак подражают хозяевам. Отметим, до этого считалось наоборот. Выяснилось, что связь между человеком и кошкой становится такой, которая бывает между родителями и их детьми. Для своего исследования специалисты опросили примерно 3,3 тысячи владельцев кошек.

Выяснилось, что у людей, которые часто страдают нервными расстройствами, питомцы имеют «поведенческие проблемы». Помимо этого ученые определили, что у полных людей кошки чаще всего упитанные, а у добрых хозяевов живут животные, которые с легкостью идут на контакт.