Почему люди изменяют стало известно ученым

Основные факторы и «тревожные звоночки», склоняющие людей к изменам, удалось выявить исследователям.

Ученые одного из ведущих исследовательских центров Австралии обнаружили, что основными качествами человека, которые однажды могут толкнуть на измену, является его импульсивность, вспыльчивость и излишняя эмоциональность. Такие люди «не успевают» подумать, прежде чем поддаться эмоциям и позывам.

Второй фактор, влияющий на вероятность измен - это количество предыдущих партнеров. Согласно исследованиям, чем больше у человека было отношений, тем больше вероятность, того, что он будет изменять своему нынешнему партнеру. Они, как правило, всегда продолжают искать себе новые связи.

Однако, главной причиной измен является недовольство партнером и общее неудовлетворение текущими отношениями. В то же время, продолжительность отношений никак не влияют на вероятность измен.

Не так давно ученые Британии выяснили, что чаще изменяют владельцы кошек, в отличие от хозяев собак. Согласно исследованиям, 25 % владельцев кошек ищут отношения на стороне, против 10 % владельцев собак. Причина кроется в общих чертах темперамента, которые характерны для любителей этих домашних животных.