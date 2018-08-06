Выживших ровесников динозавров обнаружили в океане

Ученые выяснили, что предки современных кораллов существовали еще во времена Юрского периода и пережили уже несколько массовых вымираний животных и серьезных изменений климата.

Известно, что первые предки кораллов были хищниками. В настоящее же время кораллы питаются с помощью своеобразного симбиоза с водорослями, которые снабжают их необходимым для жизни количеством углерода.

До недавнего времени ученые считали, что такой вид симбиоза возник на Земле относительно недавно, не более 60 млн лет назад. Новые исследования ученых-генетиков показали, что такой союз кораллов и водорослей мог появится еще в Юрском периоде, то есть более 160 миллионов лет назад.

Ученые США, Японии и Северной Кореи изучали ДНК различных видов одноклеточных симбиотических водорослей. В результате они сделали сразу два открытия: на самом деле существует гораздо больше видов таких водорослей, чем было известно ранее; второе - на самом деле они горадно древнее. В результате стало очевидно, что современные виды кораллов возникли одновременно с появлением симбиотических водорослей. Кроме этого ученые считают, что именно союз коралловых рифов и одноклеточных водорослей помог первым пережить все произошедшие за 165 млн лет изменения с Землей.

В своих последних исследованиях ученые выяснили, что за последние 50 лет кораллы начали лучше приспосабливаться к изменениям климата.