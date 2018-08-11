Снижение солености морской воды уничтожает кораллы

Новые исследования показывают, что резкие изменения солености воды вызывают биохимическую реакцию у кораллов, которая разрушительна для их клеток.

Результаты подтверждает, что кардинальные изменения в солености океана могут произойти по разным причинам. Например, от пресноводных наводнений из-за аномальных муссонных условий, способных спровоцировать биохимическую реакцию на стресс у кораллов.

Кораллы - чувствительные организмы, которые переносят лишь незначительные изменения в окружающей среде. Рифообразующие кораллы встречаются в тропических и субтропических водах с соленостью от 32 до 42 промилле.

Во время недавнего наводнения прибрежные рифы подверглись воздействию пресной воды. Исследователи использовали секвенированный геном - биологическую схему - коралла общего рифостроения Acropora millepora для обнаружения изменений в биологии кораллов.

Используя сложные методы, исследователи определили, как взрослые кораллы реагируют на различные концентрации солености.

Как утверждают ученые, существует общая реакция между двумя стадиями жизни кораллов. Молодые кораллы более чувствительны к условиям низкой солености, но с течением времени немного лучше справляются с экспозицией.

Исследователи отметили, что клетки коралла запускают подобную химическую реакцию на снижение солености, как и при тепловом стрессе.

Но в отличие от реакции теплового стресса кораллы, подверженные пониженной солености, испытывают полный крах своего внутреннего клеточного баланса белка, что говорит о том, что их клетки находятся в глубокой беде.

Хотя центральный Большой Барьерный риф, возможно, был избавлен от массового термического отбеливания из-за более высокой, чем обычно, температуры океана этим летом, есть много прибрежных рифов, постадавших из-за резких изменений в водных условиях от массивных шлейфов паводковой воды.

Исследователи считают, что с учетом того, что, согласно прогнозам, к 2050 году количество и интенсивность сильных осадков и стоков возрастут, меры по управлению для повышения устойчивости рифов необходимы сейчас как никогда.