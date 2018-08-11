Исследователи изучили влияние климата на коралловые рифы

Новые исследования показали, что суровые погодные и экологические нарушения, такие, как циклоны или термическое обесцвечивание кораллов, по-разному влияют на конкретные районы коралловых рифов.

Морская дикая природа, живущая среди кораллов, по-разному подвержена разрушительным изменениям климата в зависимости от того, насколько близко к материку они находятся.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Эксетера, изучало влияние стихийных бедствий на Большом Барьерном рифе, который является местом обитания для более чем 1500 видов рыб, включая клоунов, попугаев и крылатых.

В ходе исследования были изучены три конкретных района - внутренние рифы, ближайшие к материку, рифы среднего шельфа и рифы внешнего шельфа, где континентальный шельф уходит в Коралловое море. Обследования местообитаний рыб и коралловых рифов проводились, как пять лет назад, так и шесть месяцев спустя после двух сильных циклонов и массового обесцвечивания кораллов.

Хотя эти экологические события привели к значительной и широкомасштабной потере кораллов во всех рифах, численность травоядных рыб оставалась стабильной.

По словам специалистов, после широко распространенной потери кораллов из-за больших штормов или тяжелых событий обесцвечивания кораллов, травоядные рифовые рыбы имеют жизненно важное значение для удаления морских водорослей, которые начинают расти над мертвыми кораллами, так что новые кораллы могут расти, а выжившие кораллы могут восстановиться.

Увеличение числа травоядных рыб на некоторых рифах в этом исследовании является весьма многообещающим, поскольку они могут помочь предотвратить распространение морских водорослей после этих огромных нарушений.

Важно отметить, что исследование показало, что количество травоядных видов рыб уменьшилось после экологических событий.

Исследователи считают, что это исследование - первое в своем роде, дает важнейшее представление о том, как лучше сохранять коралловые рифы, обнаруженные во всем мире, и управлять ими, особенно теми рифами, которые подвергаются воздействию наземных источников загрязнения и осадконакопления.

На коралловых рифах часто встречаются отдельные сообщества коралловых и рифовых рыб, живущих вместе в разных местах континентального шельфа.

Но до сих пор ученым неизвестно, реагируют ли эти различные сообщества одинаково на экологические нарушения или же конкретные местные условия могут привести к различным реакциям сообщества, будь то вблизи материка или дальше от берега.

Коралловые рифы состоят из тонких слоев карбоната кальция (известняка), выделяемого на протяжении тысяч лет миллиардами крошечных мягкотелых животных, называемых коралловыми полипами. Они входят в число самых разнообразных морских экосистем мира и являются местом обитания для тысяч видов растений и животных.

Большой Барьерный риф - самый большой в мире коралловый риф, протянувшийся вдоль северо-восточного побережья Австралии, от северной оконечности Квинсленда к северу от Бандаберга. Однако самые большие различия в коралловых и рыбных сообществах, как правило, происходят с востока на запад через Большой Барьерный риф.

В рамках исследования, проведенного Университетом Эксетера и Университетом Джеймса Кука в Австралии, исследователи изучили коралловые рифы в трех различных точках по всей ширине континентального шельфа, чтобы сравнить, как морская жизнь и среда обитания пострадали от потери кораллов в результате серьезных экологических нарушений.

Хотя эти нарушения затронули каждый регион, исследования показали, что число рыб, поедающих морские водоросли, увеличилось в районах среднего и внешнего шельфа, но не в районах, ближайших к побережью.

Исследователи полагают, что исследование не только дает уникальное представление о том, как рифы подвергаются воздействию суровых экологических условий, но и о потенциале восстановления, показанном каждым конкретным регионом.