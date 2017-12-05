Огнестойкость и влагоупор добавили древесине китайские ученые

Ученые китайской лаборатории создали искусственный аналог древесины. В отличие от оригинала он обладает большей пожаро- и влагостойкостью.

Дерево с самых давних времен - это основной материал в строительстве зданий, в производстве различного оборудования и других предметах быта. Основные преимущества древесины - это ее прочность, теплопроводность и высокие экологичность и доступность. Уже несколько лет ученые разных стран пытаются создать подобные материалы-заменители, имеющие при этом не только схожий с древесиной вид, но и аналогичные свойства.

Результатом работы китайских ученых стал материал, напоминающий древесину по своей внутренней структуре, но при этом с улучшенными свойствами: увеличена огнестойкость и устойчивость к влаге и кислоте.

Лигнин в составе дерева исследователи заменили резольной смолой, которая имеет похожий состав из соединений полифенола. В воду добавлялась данная смола, уксусный раствор и хитозан. Далее раствор охлаждали с помощью жидкого азота. После застывания полученный раствор получал вид матрицы из удлиненных каналов, что делало его схожим со структурой дерева. Далее материал высушивали, полностью избавляя от воды, и нагревали до полного затвердевания.

В дальнейшем ученые планируют продолжить работу и добиться получения еще более усовершенствованных свойств древесины.

Напомним, что не так давно китайские ученые представили разработку электронной кожи, которая позволит с высокой точностью мониторить здоровье человека.