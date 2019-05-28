Ученые разработали тип древесины, охлаждающей здания

Дерево было превращено в белый материал, который не только отражает свет, но и отводит тепло наружу.

Американские ученые разработали новый тип древесины, охлаждающей здание. Экспертам удалось превратить древесину в белый материал, который не только отталкивает свет, но и отводит тепло наружу, тем самым охлаждая строение. Если таким материалом покрыть крышу и стены, то потребление энергии на охлаждение воздуха снизится на 20-60%. По словам специалистов, данная древесина будет распространена в жарком и сухом климате. Ученые рассказали, что для получения нового материала они берут обычную древесину, режут ее по направлению роста, а после помещают в раствор перекиси водорода, чтобы отбелить ее.

После этого древесину прессуют, чтобы восстановить прочность. Полученный материал, говорят эксперты, намного прочнее первоначального. Обработанную древесину намного сложнее поцарапать, а также она выдерживает большие нагрузки. Специалисты решили протестировать разработку в сухом климате Аризоны. Итоги показали, что ночью новая древесина была на девять градусов холоднее, чем окружающая среда, а в полдень, когда стоит жара, на четыре градуса. Первое тестирование помогло сэкономить примерно 12% энергии. Однако для появления на рынке продаж новая древесина не готова, так как пока нет достаточной защиты от атмосферных воздействий.