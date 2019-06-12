Готовятся к голоду: Учёные нашли на Филлипинах корабельного червя, поедающего камень

Как правило, эти двустворчатые моллюски – шашни используют в качестве корма древесину. Однако, новый вид способен употреблять карбонатный известняк.

Американские учёные, работающие в Северо-Восточном университете, нашли на Филлипинах новый вид шашней. Эти корабельные черви с успехом поедают камень.

У находки длинное тело, достигающее в длину 50-ти сантиметров. Створка находится на переднем конце. С помощью неё обычные шашни сверлят древесину.

Эти моллюски были известны ещё в античном мире, где считались вредителями. Они могли полностью изгрызть корабельное днище.

Чтобы защитить свои суда, разные народы прибегали к разным методам. В Египте предпочитали покраску. Более богатые римляне обивали днища судов металлом. В Китае был собственный метод. Там между двумя оболочками древесины прокладывались козьи шкуры.

Несколько лет назад учёные обратили внимание на рассказы народов, проживающих на Филиппинах. Местные жители упоминали совершенно необычного шашня.

Сообщалось, что местом его обитания является река Абатан, которая протекает на острове Бохоль, входящем в Филиппинский архипелаг.

Рассказы подтвердились. Учёные нашли в известняковых скалах не только норы, которые характерны для шашней, но и несколько белотелых червей.

После этого были изучены их анатомические особенности и проведён ряд тестов. У открытого вида нет острых зубцов, характерных для сородичей, которыми те сверлят древесину. Одновременно, у них есть резцы похожие на шпатель.

Помимо того, новые шашни отличаются длинным кишечником. После того, как учёные его вскрыли, то обнаружили известняк. Тот же самый, в котором они были найдены.

Когда найденные моллюски были посажены в аквариум, они через свой орган для вывода отходов стали активно выпускать камни, содержащиеся в кишечнике.

Зачем шашни стали употреблять в пищу камень, пока непонятно. Известно, что их обычные сородичи переваривают древесину с помощью симбиотических бактерий, живущих у них в жабрах.

Учёные предполагают, что с помощью находящегося в желудке известняка новый вид лучше измельчает планктон. Однако, это не факт.

Не исключается, что открытые существа приспособились к извлечению питательных веществ непосредственно из камня. Правда, каким способом они это делают, пока совершенно непонятно.