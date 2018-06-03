Волшебная флейта для рыбака: в Таганроге создали акустическую «приманку» для рыбы

В таганрогском КБ морской электроники сконструировали прибор, который поможет управлять косяками рыб и значительно упростит промышленный лов рыбы.

Александр Долгов, генеральный конструктор КБ, рассказал, что новый прибор издает низкочастотный сигнал, слышимый рыбой. Этот сигнал в местах прикормки быстро запоминается подводными обитателями, и буквально через несколько сеансов стая рыбы следует за сигналом в нужную рыбакам сторону. Так люди получают возможность либо приманить рыбу к месту лова, либо, наоборот, увести ее от опасности – например, от плотины или других гидротехнических сооружений.

Кроме того, по словам Долгова, новый излучатель поможет рыбакам решить проблему сохранения молодняка: специальные расчеты помогут определить скорость, с которой нужно перемещать прибор по водоему, чтобы «угнаться» за ним могли только особи определенного размера. Таким образом, новая разработка не только усовершенствует работу современных акваферм, но и поможет максимально бережно относиться к биоресурсам.

В конструкторском бюро говорят, что интерес к их разработке уже проявили за рубежом. До конца лета в Таганроге ждут инженеров из Южной Кореи, которые хотят совместно с россиянами усовершенствовать прибор для его коммерческого использования.