Ученые: стресс чаще убивает мужчин, чем женщин

Ученые одного из университетов США пришли к выводу, что стрессовые ситуации гораздо опаснее для мужчин, нежели для женщин. Именно мужчины с большей вероятностью подвержены сердечным приступам и инсульту на фоне стресса.

В ходе своих исследований ученые пришли к выводу, что мужской организм вырабатывает гораздо меньше молекул моноокиси азота, которые способны расширять сосуды.

Опыты проводились на крысах, склонных к гипертонии. Выяснилось, что у самцов вырабатывается значительно меньше молекул PH4. соответственно, они гораздо болезненнее относятся к резкому повышения артериального давления. Обратная ситуация наблюдалась у самок: молекул для выработки фермента, расширяющего сосуды, у них было значительно больше.

В ходе дальнейших исследований ученые определили, что основное влияние на данный процесс оказывает количество молекул именно в почках животных. Их необходимую концентрацию можно достичь путем уменьшения количества оксидантов. Таким образом, в воду, которую пили крысы-самцы, были добавлены антиоксиданты. Через некоторое время в их организмах значительно увеличилось количество моноокиси азота, что в свою очередь снизило давление в сосудах.

В свою очередь ученые из Канады выяснили, что нехватка соли в организме может увеличить риски инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом был опровергнут риск о вреде соли.