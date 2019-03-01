Ученые из университета Аризоны порекомендовали людям с гипертензией высыпаться

Исследователи пришли к выводу, что ежедневный сон по 6-9 часов способен снизить артериальное давление.

Американские ученые из университета Аризоны провели эксперимент, который длился два дня. В исследовании участвовали 300 мужчин и женщин без проблем с сердцем в возрасте от 21 года до 70 лет. Людям выдали специальные устройства, определяющие эффективность сна и замеряющие уровень артериального давления каждые 45 минут.

Результаты показали, что те, кто спят мало или плохо, имеют повышенное давление. Еще ученые заметили, что неспокойный сон ночью может привести к резкому скачку давления на следующий день.

Границы нормы для артериального давления находятся в рамках 110/70-130/85 миллиметров ртутного столба.

Исследователи планируют продолжить изучение зависимости повышения давления от количества и качества сна. Однако уже ясно, что здоровый сон людям с гипертензией необходим.

Хронический недостаток сна может привести стрессу, гипертонии и снижению уровня инсулина. При этом важно не только количество, но и качество ночного отдыха.