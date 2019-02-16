Пятиминутная тренировка нормализует кровяное давление

Пятиминутная тренировка под названием Inspiratory muscle Strength Training (IMST) снижает кровяное давление так же, как аэробные упражнения и быстрее, чем некоторые лекарства. Участники делают энергичные вдохи 30 раз, пять дней в неделю через устройство. Предварительные результаты показывают, что он может повысить и когнитивные функции.

Можно ли тренироваться пять минут в день, не поднимая гантелей, не бегая трусцой ни минуты? И при этом снизить риск сердечного приступа и повысить спортивные результаты? Предварительные данные говорят о том, что да.

Специалистами начаты клинические испытания, чтобы больше узнать об эффективности тренировки, известной как тренировка прочности мышцы.

Это в основном силовые тренировки для мышц, которые задействованы при дыхании. Как объясняют специалисты, это то, что вы можете сделать быстро в своем доме или офисе, без необходимости менять одежду. Это полезно для снижения кровяного давления и, возможно, повысит когнитивную и физическую работоспособность.

IMST включает в себя энергичное дыхание через ручное устройство, инспираторный тренер мышц, который обеспечивает сопротивление. Представьте себе, что вы сосете через соломинку, которая сосет назад.

Это полезно для пациентов с заболеваниями легких. Для нормализации работы легких им достаиочно 30 минут в день выделить для занятий.

В 2016 году исследователи Университета Аризоны опубликовали результаты исследования, чтобы узнать, может ли всего 30 ингаляций в день помочь страдающим обструктивным апноэ сна, которые, как правило, имеют слабые дыхательные мышцы, лучше отдыхать.

В дополнение к более спокойному сну и развитию более сильной диафрагмы и других мышц, испытуемые показали неожиданный побочный эффект через шесть недель. Их систолическое кровяное давление упало на 12 миллиметров ртутного столба. Это примерно в два раза больше снижения, чем может дать аэробная тренировка, и больше, чем многие лекарства. Это заинтересовало ученых.

Систолическое кровяное давление, которое означает давление в сосудах, когда сердце бьется, естественно ползет вверх, поскольку артерии застывают с возрастом, что приводит к повреждению тканей, голодающих от недостатка крови, и более высокому риску сердечного приступа, когнитивного спада и повреждения почек.

Примерно в половине проведенных тестов исследователи обнаружили значительное снижение артериального давления и улучшение функции крупных артерий у тех, кто выполнял IMST.

Спортсмены и те, кто увлекается велосипедом и бегом, уже начали использовать коммерчески доступные инспираторные тренажеры для мышц.

Но исследователи подчеркивают, что их выводы являются предварительными, необходимы дополнительные исследования. Но уже полученные результаты, по мнению специалистов, внушают оптимизм.

Высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, что является причиной смерти. По словам ученых, наличие нового варианта в наборе инструментов, чтобы помочь предотвратить это, было бы настоящей победой.