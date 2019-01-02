Специалисты рассказывают о пользе интенсивных упражнений для похудения

Исследование, проведенное британскими специалистами, утверждает, что всплески интервальной тренировки высокой интенсивности могут быть более эффективными для потери веса, чем более длительные интенсивные тренировки.

Исследователи из федерального университета штата Гояс, Бразилия, проанализировали данные 576 мужчин и 522 женщин разного уровня подготовки.

Интервальная тренировка определялась как сердечно-сосудистая тренировка, включающая повторные кратковременные всплески интенсивных усилий, чередующиеся с восстановительными периодами. Были включены велоспорт, плавание, бег и бокс.

Эти тренировки были сравнены с более длинными непрерывными тренировками умеренной интенсивности, большинство из которых составляли от 30 до 45 минут. Все участники тренировались не менее четырех недель.

Те, кто делал интервальные тренировки, потеряли в среднем 1,58 кг по сравнению с 1,13 кг, потерянные теми, кто делает тренировки с более низкой интенсивностью.

Спринтерские интервальные тренировки, по-видимому, особенно эффективны для снижения веса, хотя исследователи предупреждают, что большое разнообразие учебных программ затрудняет рекомендацию какого-то одного режима в частности.

В настоящее время специалисты рекомендуют, по крайней мере, 150 минут умеренной аэробной активности, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба, каждую неделю.

Результаты были противоречивыми, поскольку большинство людей сжигали больше калорий во время более длительных умеренных упражнений. Есть два возможных объяснения.

Во-первых, тренировка может привести к большему расходованию энергии после тренировки - метаболизм может быть увеличен на срок до суток после сеанса занятий.

Результаты исследования показали, что немалую роль играют и гормоны аппетита. Самая большая проблема с физическими упражнениями - компенсирующее питание и расслабление после него. Люди идут на беговую дорожку и в течение 30 минут сжигают около 120 калорий, затем ложатся и вознаграждают себя булочкой.

Специалисты говорят, что дело не в калориях, которые вы сжигаете, а в том, что вы делаете дальше.