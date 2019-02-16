Это касается интенсивных тренировок.

Результаты недавнего исследования показали, что для эффективной защиты от диабета хватит двух минут тренировки в неделю. Однако это касается интенсивных нагрузок. Эксперты говорят, что такие занятия также положительны, как если бы заниматься каждый день по 30 минут умеренной активности. Данную теорию специалисты выдвинули на основе анализа состояния группы пациентов, у которых имелись лишние килограммы и они входили в группу риска развития диабета второго типа. Все участники интенсивно занимались на велотренажере – 10 раз по шесть секунд два раза в неделю. Такие занятия продолжались восемь недель.

В итоге эксперты выяснили, что таких не долгих, но интенсивных тренировок хватает, чтобы заметно улучшить самочувствие и сам организм. В основном улучшение коснулось сердечно-сосудистой системы, увеличению чувствительности к инсулину из-за того, что улучшается способность организма очищать кровь от сахара.