Сегодня атлантический циклон прошёл близ Москвы в 01:00 (по Московскому времени), что привело к понижению атмосферного давления до рекордного низкого показателя 723,1 мм по ртутному столбу, предшествующий рекорд был опубликован первого марта в 1938 года, в тот день атмосферное давление понизилось до 725 мм ртутного столба.

Эксперты, предостерегают людей, страдающих болезнями сердца, сосудов и подверженных скачкам артериального давления быть крайне осторожными. Низкое атмосферное давление может привести к приступам мигрени, стенокардии и непостоянству сердечного ритма. Врачи настоятельно просят людей не перетруждаться в дни аномально низкого атмосферного давления.