Ученые пророчат землянам 5 аномально жарких лет

Европейские климатологи создали новую компьютерную модель, которая позволила им дать вероятностный прогноз климатических явлений на ближайшие годы.

Как сообщил журнал Nature Communications, для создания своей модели ученые из Франции и Нидерландов использовали математические алгоритмы, разработанные для описания поведения некоторых квантовых процессов, жидкостей и горных пород. В результате они спрогнозировали, что в ближайшие пять лет жителям планеты придется пережить аномальную жару. В среднем температура воздуха будет превышать норму на 0,1 градуса по Кельвину. Это вызовет увеличение «экстремальных» явлений погоды – засух, волн сильной жары, длительных проливных дождей и так далее. В 2018 и 2019-2020 годах вероятность такого сценария составляет 64 и 58 процентов, рассказали ученые. Также климатологи высчитали, что вода в мировом океане будет оставаться перегретой еще дольше.

Ученые также считают, что аномально высокая температура обернется ростом смертности – каждый «лишний» градус жары будет добавлять 5% к показателям смертности.

Впрочем, не все эксперты согласны с различными «апокалиптическими» прогнозами, появившимися в последнее время. Они считают, что данные о катастрофических изменениях климата нуждаются в более серьезных обоснованиях и доказательствах.