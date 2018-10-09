Ученые: начнется подтопление континентов и островов

Так утверждают канадские ученые Университета Макгилла. Такое заявление позволили сделать результаты исследования, которые подтверждают, что причиной повышения уровня воды в мировом океане станет таяние льдов. Кроме этого, на планете значительно изменится климат. Предсказать, какими будут изменения, не может никто.

Увеличится объем воды, который внесет изменения в морские течения, что и создаст изменения погоды. Талая вода, попавшая в Гольфстрим, повысит температуру в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке, в Северо-Западной части Европы заметно похолодает.

По мнению ученых, наиболее высоким уровень воды в мировом океане станет в период с 2065 по 2075 годы. Это повышение будет неравномерным. У полюсов уровень снизится, острова Тихого океана уйдут под воду. Общая температура планеты станет выше.