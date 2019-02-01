Шельфовые ледники прогибаются под тяжестью талых вод

Изучение ледников на южном полюсе Земли необходимо и наиболее важно из-за необратимых последствий, в случае, если ледники начнут таять. Мировое научное сообщество считает одним из таких последствий, и основным – повышение уровня воды в Мировом океане.

По словам ученых, существует угроза таяния шельфовых ледников, что спровоцирует образованию «озер» на ледниках, под которым глыбы льда начнут прогибаться, из-за того, что плотность воды выше плотности льда.

Шельфовый ледник отличается от обычного ледника некоторыми свойствами. Так, шельфовый вид ледника не касается поверхности земли, и значительно толще обычного, который в свою очередь лежит на земле и в теплое время года, при таяние, соскальзывает. Шельфовые ледники покрывают большую часть побережья Антарктиды и простираются на километры от берегов, что провоцирует откалывание айсбергов.

Также в теплую погоду начинается таяние ледников как в нижней части, так и в верхней, образовывая своего рода «озера», которые, как описывалось выше, провоцирует прогиб льда, и это может вызвать появление трещин.