Воздушные «гиганты» создают для Японии систему воздушных такси

Над реализацией новой программы работают представители более чем двух десятков компаний с мировым именем.

Как сообщает Bloomberg, в число разработчиков входят гиганты авиастроения Boeing и Airbus, всемирно известная Toyota, мировой лидер пассажирских перевозок Uber, а также Japan Airlines и другие не менее именитые участники. Со своей стороны, государство обязалось внести свою лепту в проект, разработав необходимую правовую базу и правила для будущих перевозчиков.

Сообщается также, что первая рабочая встреча участников проекта должна состояться уже 29 августа. А вообще авторы программы надеются получить готовую разветвленную сеть летающих такси уже в ближайшие 10 лет.

Стоит отметить, что компании в разных странах по всему миру заняты подобными разработками. Те же Airbus и Uber уже заявляли о собственных разработках летающих машин для такси. Не остаются в стороне и гранды автомобильного рынка, например, Audi и Rolls-Royce – последний, кстати, недавно анонсировал создание воздушного такси с возможностью вертикального взлета и посадки.