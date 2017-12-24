Загадочный феномен замечен на Солнце

Ученые из Америки установили повышенное количество высокоэнергетических гамма-излучений, которые производятся в наиболее пассивные периоды активности Солнца.

По догадкам ученых, данные явления каким-то образом связаны с магнитными полями. Специалисты исследовали данные, полученные с 2008 по 2017 гг. Периоды низкой активности Солнца пришлись на 2008 и 2009 гг, повышенной активности - на 2013й. Известно, что в период максимально низкой активности, звезда выпускала больше гамма-лучей с повышенной энергией. По информации ученых, такие лучи не создавались непосредственно Солнцем, а производились в результате сочетания протонов солнечного вещества и космических излучений. И если, как правило, гамма-лучи поглощаются Солнцем, то на фоне присутствия сильных магнитных излучений, космические лучи меняли свою траекторию и фотоны с высокой энергией «выходили» во внешнее пространство.

Изначально ученые связывали высокоэнергетичные гамма-лучи с солнечными пятнами и вспышками на Солнце, однако, данные предположения не были подтверждены. В настоящее время исследователи продолжают разрабатывать данную информацию.

12 июня недалеко от Солнца ученые зафиксировали искривление пространства. Явление напоминало рябь кругов на воде, остающуюся после бросания в воду камня. Предполагается, что данное явление вызвали гравитационные волны либо же наличие на Солнце космического портала.