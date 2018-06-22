Ученые рассказали, как сделать ребенка отличником

Больше шансов преуспевать в школе у тех детей, чьи родители были отличниками, - считают ученые. Но генетика в общем виде играет не такую значительную роль, как было принято считать ранее.

Конечно, дети отличников имеют лучшие успехи в школе, но главный вклад в это оказывает не уровень интеллекта, полученный с генами, а самодисциплина и личностные качества ребенка, которые также передались ему от родителей.

Ученые провели исследования данных свыше 6000 пар близнецов - однополых и разнополых - в результате чего выяснили, что примерно на 60 % выше наследуемость именно академических оценок, а не уровня интеллекта.

Кроме этого, на оценки детей в школе оказывает влияние атмосфера в семье, их социально-экономическое положение а также их психологическое состояние. Дети из благополучных семей, как правило, посещают различные развивающие курсы, подготавливающие к школе, рано начинают читать и писать, поэтому и шансы быть успешными в школе у них значительно возрастают.

Также ученые выявили интересную зависимость. Уровень образованности родителей, как правило влияет на оценки в школе у девочек. А на успехи мальчиков в школе влияет количество в классе девочек. Исследования успешности учеников Programme for International Student Assessment показали, что в классах, где больше девочек, баллы мальчиков значительно выше.

Согласно недавним исследованиям, ученым удалось установить, что чаще всего дети-вундеркинды рождаются у возрастных родителей, где возраст отца в среднем составляет свыше пятидесяти лет. Такие дети, как правило, не подчиняются ничьим решениям и всегда имеют собственное мнение.