Эволюционный пробел в 70 млн лет заполнили обнаруженные останки динозавров

Обнаруженные окаменелые останки двух видов динозавров позволили ученым восполнить пробел эволюционной цепочки, приходящийся на период 160-90 млн лет назад.

До этого у ученых были вопросы о развитии конечностей динозавров группы альваресзавроидов. Эта группа произошла из дальнего предка современных птиц - ящеротазовых динозавров. Палеонтологи предполагали, что данный вид динозавров питался насекомыми - именно поэтому у них были удлиненные конечности - но при этом ученые потеряли два звена в цепочке: динозавров живших 160 000 000 лет назад и виды, жившие 90 000 000 назад. По полученным новым данным ученые смогли понять, каким образом развивались передние конечности альваресзавроидов в эти временные периоды. Палеонтологами определено, что конечности более ранних видов имеют удлиненный палец, а более поздних - хорошо приспособлены для копания, они стали значительно больше. Плюс к этому черепа найденных останков по очертаниям походи на насекомоядных альваресзавроидов. Однако для составления полной картины эволюции динозавров ученым необходимы дополнительные находки.

Не так давно, во время исследования пещер Узбекистана, совместная экспедиция российских, французских и швейцарских ученых обнаружили следы пребывания в данных пещерах динозавров. Отмечается, что до конца пещеры спелеологам дойти не удалось, однако в будущем сезоне они планируют продолжить исследования.