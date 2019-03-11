Учёные обнаружили доисторического родственника летучих мышей

Новый вид динозавров из семейства скансориоптеригидов получил название Ambopteryx longibrachium. Небольшой крылатый ящер жил около 160 миллионов лет назад в юрскую эпоху.

Останки динозавра обнаружила группа учёных из Китая. Форма его скелета говорит о наличии у древних сородичей летучих мышей перепончатых крыльев. Ранее палеонтологи сомневались в том, что у ящеров семейства скансориоптеригидов были перепончатые крылья. Но новое открытие в районе провинции Ляонин ставит точку в этой дискуссии. О наличии кожаных крыльев явственно свидетельствуют удлиненные фаланги передних конечностей и форма запястной шиловидной кости. Подобное строение помогает современным летучим мышам использовать в полёте кожаные перепонки крыла.

Некоторые особенности Ambopteryx longibrachium также позволяют говорить о его далёком родстве с птицами. Хвост ящера завершается сросшимися позвонками, как у современных пернатых. Передние лапы ящера значительно длиннее задних конечностей. Подобные пропорции имеют и птицы. К тому же, окаменелые останки обнаруженного скансориоптеригида позволяют утверждать наличие у этого вида перьев.