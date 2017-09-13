Ученые: любительницы активированного угля рискуют заполучить незапланированную беременность

Такой неожиданный побочный эффект возможен из-за абсорбирующих свойств препарата.

Активированный уголь снова находится на пике популярности, его частенько употребляют не по показаниям, а как универсальное средство очистки организма от токсинов. Однако недавно ученые рассказали о возможных негативных последствиях такой бесконтрольной чистки.

В числе самых неожиданных – незапланированная беременность у женщин, которые пользуются оральными контрацептивами. Дело в том, что уголь связывает не только токсины, но и противозачаточные препараты. При одновременном приеме существует опасность, что уголь свяжет «волшебную таблетку» еще до того, как она попадет в кровь. Тогда контрацептив попросту не подействует.

Кроме того, ученые напоминают, что даже в случае отравления уголь не является панацеей, ведь он связывает токсины только в течение первых 40-50 минут. После этого принимать его уже не имеет смысла.

Есть у популярного абсорбента и другие негативные эффекты. Он может привести к дисбактериозу, закупорке желудка и даже проблемам с сердцем. Кроме того, медицина знает случаи, когда таблетка угля попадала, что называется, «не в то горло» и вызывала коллапс легких.