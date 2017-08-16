Пустоты под стартовым столом на «Восточном» заделают в течение месяца

В «Роскосмосе» считают, что дефекты некритичные и собираются исправить проблему собственными силами.

Как сообщили в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры, установлена также причина, по которой образовались пустоты под стартовым столом для ракет «Союз-2». Ею названа некачественная заливка бетона подрядчиком, который выполнял работы. На тот момент им являлся Спецстрой России. В ЦЭНКИ говорят, что у них к Спецстрою есть и другие претензии, связанные с работами на космодроме Восточный.

В «Роскосмосе» собираются отремонтировать стартовый стол «Восточного» до 5 октября. На это планируется потратить 4,6 миллиона рублей. Кроме того, Дмитрий Рогозин, возглавляющий госкорпорацию, потребовал усилить контроль за возведением на космодроме нового комплекса, с которого планируется запускать тяжелые ракеты «Ангара».

Напомним, первый «Союз» взлетел с «Восточного» в апреле 2016 года.

Когда именно обнаружили пустоты под стартовым комплексом «Союзов», не известно. А вот оценку состояния старта, по данным источников, проводили в июле этого года.