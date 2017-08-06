За стройкой на космодроме «Восточный» следят со спутников еженедельно

За строительными работами наблюдают не только по камерам, но и из космоса.

«Восточный» - это космодром на Дальнем Востоке в Амурской области. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и закончилось 3 года назад. Космодром возводился с целью обеспечения независимого доступа в космос и сокращения затрат на космодром «Байконур». На данный момент «Восточный» располагает одной стартовой площадкой «1С», предназначенной для ракет «Союз-2» лёгкого и среднего класса.

Теперь на космодроме приступили к возведению второго стартового комплекса «1А», он необходим для запуска ракет «Ангара». Стоимость строительных работ оценивается в 38,7 млрд. рублей, площадь стартовой площадки составит 89 га. О начале строительных работ в первых числах этого месяца оповестил действующий генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Известно также, что за строительными работами ведут наблюдение с помощью видеокамер, установленных на всех объектах стройки и российских спутников дистанционного зондирования Земли. При этом «слежка» ведётся еженедельно. Эту информацию издание ТАСС получило сегодня, 9 июня, от своего источника на космодроме.

К тому же рабочие ПСО «Казань» уже начали рыть котлован, который станет первым этапом в создании «отправной площадки». Заливка бетона намечена на осень.

Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» назначен на 2023 год, после чего стартовый стол будут модернизировать до 2025 года для ракет «Ангара-А5В».



