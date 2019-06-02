Рогозин рассказал, когда произойдёт запуск ракеты "Ангара"

Как и планировалось, первый запуск ракеты-носителя произойдёт в 2023 году. Такую информацию сегодня, 7 июня, озвучил действующий глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Ангара» - это семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями.

Глава госкорпорации, прибыв на международный экономический форум, рассказал, что сейчас на космодроме «Восточный» приступили к созданию «отправной площадки» для ракеты – везут технику, формируют котлован, а затем начнут заливать бетон.

«Кровь из носу должны полететь», - добавил Рогозин.

Ракету создали для выведения на геостационарную орбиту полезных нагрузок с территории РФ. К тому же «Ангара» будет заправляться экологически чистым топливом в отличие от «Протон-М», которого заправляют диметилгидразином, при этом полезная нагрузка «Ангары А5» доходит до 26 тонн, что также является преимущестовом.