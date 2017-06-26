Самая точная карта Антарктиды создана учеными

По словам ученых, «усоверщенствованная» карта Атлантиды является наиболее подробной и точной, в сравнении с другими континентами Земли. Вес файла полученной карты составляет около ста пятидесяти терабайт.

Работа проделана американскими учеными одного из Университетов Миннесоты. Карта имеет разрешение около 8 метров и охватывает собой более 14 миллионов квадратных километров Антарктиды.

В ходе подготовки учеными была установлена высота всех гор континента, а также толщина ледового покрова с точностью до сантиметров. Кроме этого, исследователями обработано несколько миллионов спутниковых снимков, полученных в период с 2009го года по 2017й.

Планируется, что полученная карта станет отличным «помощником» исследователям для подготовки научных экспедиций к этому континенту, а также при анализе изменений, происходящих в связи с глобальным потеплением на планете.

Не так давно американским ученым на карте Google Earth удалось обнаружить объекты, по своему контурному изображению напоминающие военную базу. Объекты не были похожи на природные образования, так как находились в одном ряду и имели слишком идентичный друг с другом вид. Длина «построек» достигает около двух километров и, при детальном рассмотрении, имеет красное свечение, похожее на огни сигнала. По мнению конспирологов, найденный объект - военная база нацистов 1939 года.