Самая глубокая карта распределения материи во Вселенной создана учеными

В настоящее время ученым будет легче понять природу темной материи и темной энергии, ведь созданная карта их распределения захватывает еще большую дистанцию от поверхности Земли.

Исследование происходило на Гавайях, на протяжении 5 лет, с помощью телескопа Субару. Исследовалось пространство на площадке около 140 квадратных градусов. В итоге ученым удалось сделать изображения десяти миллионов галактик, которые подвергаются гравитационному линзированию, и собрать все данные в единую трехмерную карту распределения веществ.

Полученную карту назвали «Сверхвысшей камерой» (Hyper Suprime-Cam). Предыдущие варианты подобных карт затрагивали лишь ближайшие галактики, в данном же случае ученые шагнули вглубь и захватили еще большее расстояние от Земли.

Ученые отмечают, что результаты проведенного исследования дают им больше информации о темной материи: о ее количестве, свойствах и о том, как она влияет на расширение Вселенной. Полученные данные планируется использовать для более подробного изучения эволюций галактик и других изменений Млечного Пути.

Не так давно японские ученые заявили, что чрезмерное расширение Вселенной приведет к ее гибели уже через 140 миллиардов лет. Разрастание Вселенной приведет к ее взрыву до мельчайших атомов. В настоящее время продолжаются дальнейшие уточняющие исследования.