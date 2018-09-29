Ученые составили подробную карту темной материи с 10 млн галактик

Благодаря Теории относительности Альберта Эйнштейна вместе с одним из самых мощных мировых телескопов у международной группы исследователей появилась возможность вычислить, каким образом и где во Вселенной образуется структура тёмной материи.

Анализ группы ученых показывает, что космические структуры развиваются медленнее, чем казалось в предыдущих моделях.

Была создана новая карта, в ней отображено, насколько количество темной материи увеличилось за все время существования Вселенной. Полученные данные могут перевернуть современное понимание физики.

Руководитель группы физиков Кавли Чиаки Хикаге и его коллеги проанализировали снимки 10 миллионов галактик, сделанные при помощи 870-мегапиксельного телескопа Subaru, расположенного на Гавайях.

Свет от некоторых галактик шел до Земли миллиарды лет. Учитывая этот факт, исследователи составили карту темной материи начиная со времен ранней Вселенной. Для этого ученым нужно было изучить, как сила гравитации изгибает свет.

То, что они обнаружили, их удивило. Разработанная карта предполагает, что гигантская структура темной материи во Вселенной формировалась медленнее, чем считалось раньше. Похоже, эти результаты бросают серьезный вызов современному пониманию фундаментальных физических законов.