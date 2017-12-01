В Гарварде вручили Шнобелевские премии

Авторы самых абсурдных и забавных научных исследований этого года научили человечество снимать стресс куклами вуду, лечиться на американских горках, фиксировать эрекцию почтовыми марками и прочим столь же нужным вещам.

Шнобелевские премии в Гарвардском университете вручают с 1991 года. По замыслу авторов, награды получают научные изыскания, которые сперва заставляют людей смеяться, а потом – задумываться. Такой философский подход, однако, не мешает проводить церемонии весело и с юмором. Например, в этом году награждение переводили на пять языков, один из которых – сырный («переводчик» просто выкрикивал названия разных сортов сыра). Причем все пять переводов делались одновременно в один микрофон. А в качестве награды лауреаты получили не только дипломы и статуэтки, но и по 10 триллионов зимбабвийских долларов, то есть сумму, упорно стремящуюся к нулю.

Одними из самых громких номинантов стали американцы Марк Митчел и Дэвид Уортингер, предложившие выводить камни из почек, катаясь на американских горках. Чтобы провести свое исследование, лауреаты в разделе «медицина» несколько дней катались на аттракционе в Диснейленде, держа в руках модели человеческих почек с камнями внутри.

Представители канадского университета Лорье выиграли премию по экономике. Они предложили студентам – двоечникам с помощью кукол вуду воздействовать на преподавателей. Добиться успеха вряд ли получится, но процесс очень успокаивает, заявили исследователи.

Номинацию «репродуктивная медицина» выиграли авторы нового способа определения ночной эрекции с помощью почтовых марок. Авторы утверждают, что их методика – прекрасная альтернатива существующему протоколу, в котором используются медицинские инструменты.

Премию в области химии присудили команде ученых из Португалии, которые доказали, что человеческая слюна – лучшее чистящее средство. В ходе своей работы они взяли позолоченные статуи, созданные в 16 веке, и обрабатывали их слюной.

Среди соискателей Шнобелевки нашлись даже такие, кто количественно изучил ругань и перебранки водителей за рулем. В результате было доказано, что агрессивность водителя напрямую связана с его личностными качествами и уровнем усталости.