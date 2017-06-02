Генетики запустили «Ноев ковчег» для позвоночных

Проект с таким названием начал реализовывать консорциум биологов Genom 10K. Старт «Ноевому ковчегу» дали во время ежегодной конференции в институте Рокфеллера в Нью-Йорке.

Как пишет Gizmodo, целью проекта станет сбор геномов мужских и женских особей всех ныне живущих позвоночных, а их сейчас насчитывается около 66 тысяч видов. Позже информация, собранная в рамках проекта, будет выложена в открытом доступе в специальной базе данных. Об участии в проекте заявили 150 ученых из 12 стран мира.

Имея образцы геномов, ученые не только сохранят генофонд современных животных, но и смогут отследить по ним факторы, которые привели к вымиранию отдельных видов. Например, внутривидовые скрещивания, или так называемые делеции – мутации, которые привели к «выключению» жизненно важных для организма генов.

Первая информация в «Ноевом ковчеге» уже появилась: на конференции его авторы представили геномы пятнадцати видов земных животных, которые сейчас находятся на грани вымирания – например, австралийского утконоса и попугая какапо.

Проект Genom 10K впервые появился в 2009 году, его основателями стали трое американских биологов Дэвид Хасслер, Стивен О’Брайен и Оливер Райдер.