Объяснение ученых об отсутствии конечностей у змей

Исследование проводилось сотрудниками Института молекулярной клеточной биологии и генетики в городе Дрезден в Германии.





Изначально группа ученых считала, что конечности у змей были утеряны в процессе эволюции, так как не было в них необходимости, подобно подземным млекопитающим, которые не имеют полноценных глаз или некоторых нелетающих птиц. Исследование подразумевало затруднения в виду того факта, что геномных последовательностей для пресмыкающихся с хорошо развитыми конечностями единицы, но ученые Института собственноручно и впервые вывели геном аргентинского черно-белого тегу.





Однако, проведя исследования геномов более 30 видов разных животных таких, как аллигатора, 2 змей, 14 млекопитающих, 3 ящериц, 3 птиц, 3 черепах и кистеперой рыбы, ученые выявили для исследования почти пять тысяч ДНК, которые возможно влияют на отсутствие конечной у змей. Также провелось сравнение змеиных геномов и других животных.





Таким образом, выяснилось, что ген, отвечающий за формирование конечностей был мутирован и утратил способность кодировать белки. Примечательно, что в этот период змеи обитали в скалистой местности.



