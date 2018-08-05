«Видящие» хвосты помогают морским змеям избегать хищников

Международное исследование, проведенное Университетом Аделаиды, показали увлекательную адаптацию некоторых австралийских морских змей, которая помогает защитить их уязвимые веслообразные хвосты от хищников.

Несколько видов австралийских морских змей могут ощущать свет кожей своего хвоста, что побуждает их прятать свои хвосты. Исследование дало новое понимание эволюции и генетики этого редкого чувства света.

Биологи обнаружили, что оливковые морские змеи (Aipysurus laevis) и другие виды Aipysurus прячут хвост от света. Они считают, что способность прятать хвост является способностью скрывать его от акул и других хищников.

Морские змеи живут всю свою жизнь в море, плавая при помощи веслообразных хвостов и отдыхая иногда в течение дня под коралловыми или скалистыми выступами.

Поскольку морские змеи имеют длинные тела, хвостовое весло находится на большом расстоянии от головы, поэтому обладает собственной способностью чувствовать свет.

По мнению ученых, оливковая морская змея была единственной рептилией из более чем 10 000 видов рептилий, которая, как известно, реагировала на свет кожей таким образом.

Исследователи протестировали светочувствительные хвосты у восьми видов морских змей, но обнаружили, что только три вида обладают светочувствительностью. Они пришли к выводу, что уникальная способность, вероятно, развилась у предка всего шести тесно связанных австралийских видов.

Существует более 60 видов морских змей, так что это менее 10% всех морских змей. Ученым непонятно, почему это редкое чувство развилось только у нескольких видов Aipysurus.

Исследователи использовали секвенирование РНК, чтобы увидеть, какие гены активны в коже морских змей. Они обнаружили ген светочувствительного белка меланопсина и несколько генов, которые участвуют в преобразовании света в информацию в нервной системе.

Меланопсин использован в ряде генетических троп, которые соединены и воспринимают общие светлые уровни вокруг нас. Он даже используется некоторыми животными, в том числе людьми, для регулирования циклов сна. А у лягушек для изменения цвета кожи в качестве камуфляжа.

Исследователи подтвердили способность оливковых морских змей ощущать свет в своих хвостах и обнаружили такую же способность у двух других видов. Ими определен короткий список генов, которые, вероятно, будут участвовать в обнаружении света. Но потребуется дальнейшее изучение этих генов, прежде чем ученые смогут понять генетические пути, участвующие в этом уникальном поведении.