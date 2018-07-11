Ученые: древний астероид изменил мировой океан, спровоцировав массовое вымирание акул

Ученые считают, что астероид, убивший 66 миллионов лет назад динозавров, привел к гибели более трети видов доисторических акул. Это привело к завершению доминирования в океане морских хищников и позволило развиться новым видам, в том числе морским млекопитающим.

Считается, что в доисторическом океане акулы и гигантские морские рептилии были двумя основными доминирующими группами. Однако падение астероида спровоцировало не только глобальную климатическую катастрофу и гибель наземных видов, но и кардинально изменил ситуацию в океане. Гибель огромного количества гигантских моллюсков и морских рептилий попросту оставило хищников без пропитания. Поэтому множество видов акул были обречены на вымирание. Зато в море развились другие жизненные формы, в том числе млекопитающие.

Ученые считают, что нехватка пищи после планетарной катастрофы погубила около 34% видов морских хищников. А многие виды эволюционировали в обычных рыб – только так они смогли выжить. По мнению австралийского палеонтолога Николаса Кампионе эта теория подтверждается в результате изучения скелетов и зубов доисторических акул – у «послеастероидных» видов количество и вид зубов изменились.

Сейчас на Земле насчитывается 15 видов хищных акул, тогда как существует большая группа так называемых кархаринообразных – в их число входят, например, рыба – молот и лимонная акула.