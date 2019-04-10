Ученые: «Шестое массовое вымирание» ждёт нас до 2050 года

«Шестое массовое вымирание» не связано с падением астероида, который некогда погубил динозавров. Оно означает уничтожение разных видов жизни на Земле. Доклад об этом на днях предоставили в ООН.

В докладе подчеркивается, что к 2050 году с лица Земли исчезнет почти миллион разных видов животных. Ученые уверены, что в «шестом массовом вымирании» станут виновны люди, а именно антропогенный фактор, который означат результат воздействия человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности.

В научном издании ScienceAlert обозначено, что 75% суши, 40% океана и 50% речных вод уже «ощутили на себе» деятельность человека, и теперь демонстрируют деградацию.

Как утверждают ученые, в ближайшие три десятилетия планета Земля потеряет около 30% акул, моллюсков, пресноводных рыб, и вдобавок почти 17% популяции редких видов птиц.

Но как оказалось это не всё. Под «вымирание» попадут и насекомые, их «общая масса» на планете будет снижаться на 2,5 каждый год, а к 2190 году и вовсе вымрут (если тенденция сохранится). Это событие в корне «повлияет» на всю биосферу.

Авторами доклада о «Шестом массовом вымирании» стали ученые со всего мира.