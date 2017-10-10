Роскосмос готов сделать лунную станцию международным проектом

При этом в госкорпорации говорят, что лунная станция может остаться и полностью российской.

Россия рассматривает запуск проекта постройки на Луне обитаемой станции как самостоятельно, так и в кооперации с другими странами. Решение о том, будет ли этот проект полностью отечественным или международным, будет принято после того, как в госкорпорации оценят свои возможности и проведут переговоры с партнерами, сообщают СМИ.

При этом в качестве возможных партнеров рассматриваются США в лице NASA, а также Индия, Китай, Бразилия и ЮАР, входящие в состав БРИКС. Вопрос о лунной базе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин собирается обсуждать с коллегой из NASA Джимом Брайденстайном на встрече 10 октября.

Напомним, на днях Дмитрий Рогозин опроверг появившуюся в СМИ информацию, что Россия собирается покинуть проект Deep Space Gateway, в рамках которого вместе с NASA будет строить окололунную орбитальную станцию. Предполагается, что в РФ построят ее шлюзовой модуль. По словам Рогозина, продолжает переговоры с партнерами по этому проекту, но не собирается участвовать в нем «на вторых ролях».

Проект строительства базы на Луне был разработан в ЦНИИмаш в 2016 году. Он предполагал, что на спутнике смогут находиться одновременно 12 космонавтов.