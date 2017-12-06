В Дании найден золотой клад возрастом около полутора тысяч лет

Изначально захоронение из 34 предметов было найдено на острове Хьярне археологами – любителями. Позже специалисты установили, что клад находился в земле примерно с 6 века нашей эры.

27 найденных на Хьярне украшений выполнены из золота, говорят ученые. В основном это женские украшения: браслеты, бусы и брактеаты – золотые пластинки, которые носили в качестве подвесок. Есть среди найденных сокровищ и кусочки золота, служившие тогда деньгами.

Ученые склоняются к версии, что это захоронение является ритуальным подношением богам. Современные ученые установили, что в 536 году нашей эры в Центральной Америке произошло масштабное извержение вулкана, которое вызвало временные, но мощные климатические изменения. Античные историки писали, что Солнце потемнело, и в Северной Европе на несколько лет изменился климат. Похолодание и дожди вызвали неурожаи. А отчаявшиеся люди пытались задобрить богов в надежде вернуть благоденствие.

Ученые продолжают изучение найденного сокровища. Они планируют не только подтвердить свою теорию о предназначении клада, но и установить, откуда именно это золото попало на остров.