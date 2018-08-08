Викинги называли Гренландию зеленым островом

Ученые из Северо-Западного университета, США, в ходе проводимых исследований пришли к выводу, что во времена викингов климат острова Гренландия был не настолько холодным, как считалось ранее.

Как установили ученые, в период с 985 по 1450 год нашей эры температура воздуха в этих местах достигала 10 градусов тепла. Так что погода была достаточно теплой, а берега не были скованы льдами и снегами.

Как рассказывают летописи древних викингов, первооткрывателями Нового Света и Америки были не Христофор Колумб и его команда, а мореплаватели из Норвегии под руководством Эрика Рыжего вместе со своими сыновьями. Изгнанники из Норвегии в конце X века после долгого странствования по морям остановились в Гренландии, которая стала их последним пристанищем. И было это примерно в конце X века.

В период с X-XIII век на Земле был так называемый средневековый климатический оптимум. Погода на планете была примерно такой же, как и сегодня.

Малый ледниковый период, начавшийся примерно в XIV веке, вызвал в Европе явление, которое получило название «великий голод». Многие ученые придерживаются мнения, что именно это стало причиной исчезновения викингов в Гренландии и в Северной Америке.

Геологи, изучив пробы грунта, взятые в районе города Нарсак, обнаружили наличие в нем двукрылых насекомых, которые обитали в тех местах. Результаты анализов подтвердили мнение, что в те времена на острове преобладал гораздо более теплый климат, чем считалось ранее.

Летом было достаточно тепло, температура воздуха достигала десяти градусов, но в последующие века стала снижаться. Как считают эксперты, потепление было вызвано теплым океаническим течением. А похолодание спровоцировано колебаниями атмосферного давления. Это и стало причиной ухудшения климатических условий на острове, из-за чего викинги были вынуждены покинуть места своего пребывания.