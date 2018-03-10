Ученые объяснили, зачем викинги поселились на Гренландии

Викинги пришли на Гренландию в погоне за моржовыми бивнями. К такому выводу пришли ученые университета в Кембридже, проведя ДНК-анализ изделий из моржовой кости, сделанных в средневековой Европе.

Как рассказал журнал Proceedings of the Royal Society B, ледниковый период сформировал две популяции моржей – одна обитала на западе у берегов Гренландии и Северной Америки, другая – на норвежском и российском побережье. Как показал ДНК-анализ, более 90% всех моржовых изделий, датированных 12 – 15 веками, были изготовлены именно из бивней западной популяции морских животных. По словам археолога Джеймса Баррета, к началу 12 века викинги, которые привозили моржовые бивни в Европу из Гренландии, фактически заняли монопольное положение на европейских рынках.

Ученые полагают, что именно добыча моржовых бивней заставила викингов основать поселения на острове Гренландия. В течение четырех веков этот промысел оставался для них основной статьей дохода и стал фактически первой мировой монополией.

А вот что заставило потомков Эрика Рыжего покинуть остров, исследователи затрудняются ответить. По словам доктора Баррета, причиной могло стать резкое уменьшение поголовья моржей после столетий охоты, или миграция морских гигантов. Но возможно, что причины гораздо проще – например, моржовая кость могла выйти из моды, и викинги потеряли спрос на свой товар.