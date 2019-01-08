Викинги заселяли Гренландию в необычно теплое время – учёные

Успех викингов в их расселении по Гренландии кроется в теплом течении.

Команда исследователей из Северо-Западного университета обнаружила, что во время становления и процветания викингов, которые жили между 985 и 1450 годами, в Южной Гренландии было относительно тепло, то есть заселение викингами островf проходило в необычное теплое время. Этот факт ставит под сомнение весь суровый образ средневековых норвежцев и датчан, который так распространен в СМИ и кино.

Новое исследование, опубликованное в феврале, говорит о том, что учёные, чтобы воссоздать модель прошлого, изучили керны озерных отложений, собранные вблизи норвежских поселений за пределами Нарсака в Южной Гренландии. Поскольку осадок образуется при постепенном накоплении ежегодных слоев грязи, эти ядра содержат «рассказ» о прошлом. Просматривая слои, исследователи могут точно определить климатическое состояние Гренландии.

Исследуя озерных мух, учёные провели первый эксперимент по количественной оценки прошлых изменений температуры. Они пришли к выводу, что климат на острове был исключительно неустойчивым с рекордно высокими и низкими температурами, которые предшествовали отказу викингов от Гренландии. Этот более теплый период был похож на сегодняшние температуры Южной Гренландии, которые летом колеблются около 10 градусов по Цельсию.

Учёные Лэшер и Эксфорд предполагают, что потепление могло быть вызвано более теплыми океанскими течениями в регионе. Новые данные будут полезны для исследователей климата, поскольку они стремятся понять и предсказать, что может быть в недрах ледового щита Гренландии.