Планетологи: на Титане бушуют пыльные бури

Ранее считалось, что такое атмосферное явление характерно лишь для Земли и Марса – планет, в атмосферах которых происходит перемещение больших массивов теплых газов.

Как пишет журнал Nature Geoscience, ученые считают самый крупный спутник Сатурна чрезвычайно интригующим миром, очень похожим на молодую Землю. Данные о Титане специалисты получили с космического зонда Cassini, который работал в окрестностях Сатурна с 2004 по 2017 год. Известно, что из всех лун нашей Солнечной системы только Титан имеет плотную атмосферу и крупные водоемы – правда, состоят они из метана. Еще ученые констатировали, что в атмосфере планетоида происходит круговорот углеводорода, поэтому для Титана характерны метановые бури, во время которых в атмосфере образуются плотные облака.

А недавний анализ снимков, сделанных Cassini в экваториальной части Титана, показал наличие на Титане еще одного явления, роднящего его с Землей. С помощью компьютерного моделирования ученые доказали, что на поверхности планетоида бывают мощные пыльные бури. Их вызывает мощный ветер, зарождающийся в атмосфере накануне метановых штормов. Проходя над дюнами, расположенными в зоне экватора, он поднимает твердые частицы на высоту до 10 километров.

Уже сейчас некоторые специалисты считают, что Титан очень похож на Землю в тот период ее истории, когда атмосфера еще не насытилась кислородом. Поэтому возможно, что когда-нибудь Титан станет пригодным для его колонизации.