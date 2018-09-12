Подводный дрон-беспилотник изобрели российские ученые

Беспилотный дрон, работающий совместно с мультикоптером, создали российские ученые, представляющие Институт проблем управления. Прибор был впервые представлен на соревнованиях по морской робототехнике, Аквароботех-2018.

Принцип работы аппарата в том, что он, после нескольких часов подводной работы и передачи видео-изображений в онлайн-режиме, катапультируется на поверхность воды и затем, при контакте с оператором, способен «уйти» в воздух. Беспилотник достаточно компактен - не превышает 40 см и весит шесть килограмм - что позволяет ему легко обходить преграды, искать объекты и следить за ними, при этом оставаясь незаметным. Также сообщается, что он может брать пробы грунта, а также переносить небольшие грузы. Аппарат способен работать как в автономном режиме, самостоятельно выполняя заданные команды без дополнительного контроля, так и при непосредственном взаимодействии с управляющим. Заряда хватает приблизительно на четыре часа непрерывной работы.

В настоящее время аппарат совершенствуется. В дальнейшем планируется применение дрона как для военных, так и для гражданских целей.

Стало известно, что в настоящее время ученые занимаются разработкой модуля для подводного интернета. Система гидроакустической связи, созданная в Дальневосточном федеральном университете, позволит передавать цифровой сигнал под водой со сверхвысокими скоростями.