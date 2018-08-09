В «Калашникове» создали беспилотник с возможностью приводнения

Новинку вскоре собираются представить в Сургуте на нефтегазовой выставке.

Новый летательный аппарат называется ZALA 421-10 и имеет ряд преимуществ перед своим предшественниками. Он водонепроницаем, легок, устойчив к сильному ветру. Кроме того, создатели добились увеличения времени работы БВС – теперь беспилотник может проводить в воздухе до 2 часов.

Аппарат оснащен фотокамерой в 24 МП и видеокамерой формата HD, что позволяет ему обеспечить отличную картинку на все время работы. В концерне особо подчеркивают, что способность аппарата к приводнению значительно расширяет сферу его использования. Например, его с успехом можно эксплуатировать на болотистой местности или над крупными водоемами.

В концерне считают, что их детище заинтересует газовиков и нефтяников – с его помощью можно будет без проблем осматривать трубопроводы в труднодоступных местах Сибири и других регионов.