Новая генерация Volkswagen Touareg будет представлена весной 2018 года

В немецком автомобилестроительном концерне Volkswagen подтвердили премьеру нового внедорожника Volkswagen Touareg в следующем году. Дата дебюта пока не называется, но известно, что новинку покажут весной 2018 года в Пекине.





Отмечается, что новинка полностью переделана, а сама она будет построена на архитектуре MLB Evo, которая легла в основу Bentley Bentayga и Audi Q7. Благодаря данной платформе у авто снизится вес, он увеличится в размерах, а в салоне будет больше пространства.



Раньше фотошпионы выложили в сеть фотографии, на которых красовался новый Volkswagen Touareg во время съемки рекламы. При рассмотрении этих фото становится понятно, что внешнее оформление машины подобно концептуальному Volkswagen T-Prime Concept GTE, продемонстрированному в 2016 году на Пекинском автошоу. Сообщается, что новинку оснастят бензиновыми ии дизельными агрегатами, а также возможен выход и гибридного варианта исполнения.